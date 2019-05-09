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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Havalar ne zaman ısınacak?

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Havalar ne zaman ısınacak?

Aniden soğuyan havalar ardından ‘havalar ne zaman ısınacak?’ sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporuyla hava sıcaklıklarının artacağı tarihi duyurdu. Peki, havalar ne zaman ısınacak?

Son günlerde serin günler yaşayan vatandaşlar, hafta sonu planları için hava durumunu inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminine göre, önümüzdeki iki gün yağmurlu geçecek. Pazar günü ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın İstanbul’da13-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Polen durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Ege Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucu "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması İzmir'den başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ege Üniversitesi ile ortak yürüttüğü "polen alerji bülteni yayımlama uygulaması" için pilot bölge İzmir oldu. Uygulama kapsamında Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne kurulan polen yakalama cihazlarıyla haftalık polen örnekleri alınıyor.

Bu örnekler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gün içinde periyodik olarak alınan hava durumu tahminleri, üniversitede geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilerek, astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen maruziyet riski hesaplanıyor.

Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen yağış, nem, sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanıyor.

Daha önce kurum içi olarak yayımlanan polen uyarıları, vatandaşlara da açıldı. Uyarılar, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Ege Üniversitesinin internet sitesinden yayımlanacak.

 

 

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