Havalar ne zaman ısınacak?
Aniden soğuyan havalar ardından ‘havalar ne zaman ısınacak?’ sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporuyla hava sıcaklıklarının artacağı tarihi duyurdu. Peki, havalar ne zaman ısınacak?
Son günlerde serin günler yaşayan vatandaşlar, hafta sonu planları için hava durumunu inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminine göre, önümüzdeki iki gün yağmurlu geçecek. Pazar günü ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın İstanbul’da13-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Polen durumu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Ege Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucu "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması İzmir'den başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ege Üniversitesi ile ortak yürüttüğü "polen alerji bülteni yayımlama uygulaması" için pilot bölge İzmir oldu. Uygulama kapsamında Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne kurulan polen yakalama cihazlarıyla haftalık polen örnekleri alınıyor.
Bu örnekler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gün içinde periyodik olarak alınan hava durumu tahminleri, üniversitede geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilerek, astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen maruziyet riski hesaplanıyor.
Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen yağış, nem, sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanıyor.
Daha önce kurum içi olarak yayımlanan polen uyarıları, vatandaşlara da açıldı. Uyarılar, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Ege Üniversitesinin internet sitesinden yayımlanacak.
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