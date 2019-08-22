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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
22.08.2019 - 11:58, Son GÃ¼ncelleme:

O yangÄ±nla ilgili flaÅŸ açÄ±klama: 'Sabotaj ihtimalini doÄŸruluyor'

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O yangÄ±nla ilgili flaÅŸ açÄ±klama: 'Sabotaj ihtimalini doÄŸruluyor'

Bursaâ€™nÄ±n Orhaneli ilÃ§esinde yaklaÅŸÄ±k 145 hektar ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. Bursa Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YalÃ§Ä±n AkÄ±n, "Biz 1,5-2 kilometrelik alanÄ± harita Ã¼zerinden ve helikopterle havadan incelediÄŸimizde, birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z noktalarda Ã§Ä±kan yangÄ±nlar kundaklama yani sabotaj ihtimalini doÄŸruluyor" dedi.

Bursa Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YalÃ§Ä±n AkÄ±n, Orhaneli ilÃ§esinde 5 AÄŸustos'ta Ã§Ä±kan ve yaklaÅŸÄ±k 145 hektar ormanlÄ±k alanda etkili olan yangÄ±nla ilgili hava fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n, "sabotaj" ihtimalini gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

AkÄ±n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin Ã‡ivili bÃ¶lgesindeki yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, sabotaj bulgularÄ±na rastladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â Â Â Â Â 

Kesin sonucun jandarmanÄ±n soruÅŸturmasÄ± tamamlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkÄ±n, "Sahada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 7 ayrÄ± noktadan yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sabotaj ihtimalini artÄ±rÄ±yor. OrasÄ± piknik alanÄ± deÄŸil, koru alanlarÄ±. Orada rastgele bir piknikÃ§inin, bir Ã§obanÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yangÄ±n Ã§Ä±karacaÄŸÄ± bir nokta yok. KaldÄ± ki yangÄ±nÄ±n yayÄ±lma biÃ§imi ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ± da bÃ¶lgede kasÄ±tlÄ± bir dÄ±ÅŸ etken olduÄŸunu gÃ¶steriyor." dedi.Â Â Â Â Â 

"DÃœZENEK KULLANILARAK YAKILMIÅž OLABÄ°LÄ°R"Â Â Â Â Â 

AkÄ±n, alevleri sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken yeni noktalarda yangÄ±nlar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â Â Â Â Â 

OlayÄ±n faillerinin, alevlere mÃ¼dahale edilirken bu bÃ¶lgede olabileceÄŸini anlatan AkÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â 

"Belki de dÃ¼zenek kullanÄ±larak yakÄ±lmÄ±ÅŸ olabilir. Tabii tÃ¼m bu ihtimaller jandarmanÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma sonucunda ortaya Ã§Ä±kacak. Biz 1,5-2 kilometrelik alanÄ± harita Ã¼zerinden ve helikopterle havadan incelediÄŸimizde, birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z noktalarda Ã§Ä±kan yangÄ±nlar kundaklama yani sabotaj ihtimalini doÄŸruluyor. BÃ¶lge koruluk alan, karaÃ§am ve kÄ±zÄ±lÃ§am aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir yapÄ±sÄ± var. OrmanÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 100 demesek de yÃ¼zde 90 sabote edilerek yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Bir noktada olsa kundaklama diyemeyiz ama 3, 5 hatta 7 noktadan yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespitlerimize dayanarak biz bu olayÄ± kayÄ±tlarÄ±mÄ±za sabotaj olarak geÃ§tik."Â Â Â Â Â 

YalÃ§Ä±n AkÄ±n, soruÅŸturma kapsamÄ±nda bÃ¶lgedeki HaberleÅŸme TrafiÄŸi Sistemi (HTS) ile yakÄ±n Ã§evresindeki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â Â Â Â Â

Orhaneli ilÃ§esi Ã‡ivili mevkisinde 5 AÄŸustos'ta Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait 74 arazÃ¶z ile bazÄ± kamu kurumlarÄ± ve Ã¶zel kuruluÅŸlardan gÃ¶nderilen 100'den fazla araÃ§la mÃ¼dahale edilmiÅŸti. AyrÄ±ca 7 helikopterle havadan destek saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. YangÄ±nÄ± ertesi gÃ¼n kontrol altÄ±na alan ekipler daha sonra soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Olayla ilgili ilk incelemelerde, yangÄ±nÄ±n 7 ayrÄ± noktada baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.Â Â Â Â Â 

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