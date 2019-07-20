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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.07.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Havadan incelendi! Didik didik aranıyor

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Havadan incelendi! Didik didik aranıyor

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölgede helikopterle incelemede bulundu.

Vali Dağlı beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve basın mensuplar ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle bölgeyi havadan gözlemledi.

Heyet, daha sonra Esmahanım köyünde AFAD İl Müdürü Ali Kartal'dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede büyük tahribatın olduğunu söyledi.

Havadan incelendi Didik didik aranıyor

Çalışmaları inceleyerek denetleme de yaptıklarını aktaran Dağlı, şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı helikopterle havadan gözlemledik. Baktığımızda Esmahanım ve Uğurlu köyümüzde hasarın çok fazla olduğunu, diğer 22 köyümüzde de hasarların olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmaları hem havadan hem yerden gözlemleyip denetliyoruz. Koordinasyonu da incelemiş oluyoruz. Bugün yine en önemli konumuz arama çalışmaları, 6 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. 250'yi aşkın teknik ekibimizle, helikopterler, sahil güvenlik ekipleri, su altı ekipleri, arama kurtarma köpekleri ile çalışmalar devam ediyor."

Havadan incelendi Didik didik aranıyor

"Hayatı bir an önce normale döndürmemiz lazım." diyen Dağlı, "Bunu da inşallah devletimizin gücü ve imkanlarıyla yapacağız. Şu an burada DSİ'nin 60 makinesi var, Karayolları, İstanbul ve çevredeki illerimizden ekipler geldi, çalışıyorlar. İnşallah bu hasarı hep birlikte gidereceğiz. Gördüğünüz enkazı da hep birlikte temizleyip inşallah hayatı normale döndüreceğiz. Tüm çabamız, gayretimiz bunun üzerine." ifadelerini kullandı.

Havadan incelendi Didik didik aranıyor

Vali Dağlı, köylere daha kolay ulaşım için de çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bağlantı, bu akşam itibariyle kurulmuş olacak, otomobiller değil ama arazi araçlarının geçebileceği bir yol olacak." dedi.

Bu arada AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Esmahanım köyünde traktörle derenin karşısına geçerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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