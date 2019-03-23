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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.03.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Havada vuruldu, evin bahçesine düştü

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Havada vuruldu, evin bahçesine düştü

Hakkari’nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince vurularak düşürüldü.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında Derecik ilçesinde meydana geldi. İlçede konuşlu 34. Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı üs bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince tespit edilerek dronesavar ve silah atışları ile vurularak düşürüldü. İlçenin Koçyiğit Mahallesi’ndeki İmam Hatip Ortaokulu yakınında bulunan bir evin bahçesine düşen drone, daha sonra güvenlik korucuları tarafından ateş altına alındı. Drone’un düştüğü bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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