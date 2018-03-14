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    Son dakika... Acil iniş isteyen uçak az önce Trabzon Havalimanı'na indi

    DHA - AA
    14.03.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Bu sabah Katar'dan kalkan ve İngiltere'ye giden ambulans uçak Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yapıp havalandıktan bir süre sonra acil iniş izni istedi. Bunun üzerine havalimanı kapatıldı, uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi, pistte 3 ambulans ve 2 itfaiye aracı hazır bekletildi. Uçak saat 12:13'te sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi. Trabzon Valiliği, acil iniş yapan ambulans uçağın teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istediğini ve inişi güvenli şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı. Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

    Bugün sabah saatlerinde Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere'ye gittiği belirtilen Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı’nda yakıt ikmali yaptı.

    Uçak ikmalin ardından içindeki hastayla birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı’na teknik arıza bildirimi yaptı.

    Uçak saat 12.13’te Trabzon Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

    Bu sırada itfaiye ve ambulanslar hazır da bekledi. Uçak inişin ardından güvenli bölgeye alındı.

    Uçağın içindekiler ve hasta, tahliye ediliyor.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Trabzon Valiliğinden yapılan açkılamada, "Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar-Doha'dan İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup, uçağın havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir" denildi.

    Son dakika... Acil iniş isteyen uçak az önce Trabzon Havalimanına indi

    Etiketler: Trabzon , Havalimanı , Uçak , son dakika , haber , haberler , gündem
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