Son dakika... Acil iniş isteyen uçak az önce Trabzon Havalimanı'na indi

Bugün sabah saatlerinde Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere'ye gittiği belirtilen Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı’nda yakıt ikmali yaptı.

Uçak ikmalin ardından içindeki hastayla birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı’na teknik arıza bildirimi yaptı.

Uçak saat 12.13’te Trabzon Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Bu sırada itfaiye ve ambulanslar hazır da bekledi. Uçak inişin ardından güvenli bölgeye alındı.

Uçağın içindekiler ve hasta, tahliye ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliğinden yapılan açkılamada, "Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar-Doha'dan İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup, uçağın havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir" denildi.