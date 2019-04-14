Havada panik... Atatürk Havalimanı'na geri döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHavada panik... Atatürk Havalimanı'na geri döndü
GeriGündem Havada panik... Atatürk Havalimanı'na geri döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.04.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Havada panik... Atatürk Havalimanı'na geri döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havada panik... Atatürk Havalimanı'na geri döndü

Libya'nın Bingazi şehrine giden kargo uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne çarpması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Alınan bilgiye göre, özel bir havayolu şirketine ait MB-369 sefer sayılı Airbus A300 tipi kargo uçağı Bingazi'ye gitmek üzere 08.00'de ticari yolcu uçuşlarına 6 Nisan'da kapatılan Atatürk Havalimanından kalkış yaptı.

Uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra süre kuş sürüsüne girdi. Kuş sürüsüne çarpan uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile iletişime geçerek geri dönmek için izin istedi.

Dönüş izni verilen kargo uçağı yakıt boşaltmak için havada yaklaşık 1 saat 15 dakika tur attıktan sonra saat 09.30'da Atatürk Havalimanına indi.

Uçak kontrol için teknik hangara alındı. Kontrolleri yapılan uçağın bir süre sonra Bingazi'ye gitmek için yeniden havalanacağı öğrenildi.,

Havada panik... Atatürk Havalimanına geri döndü

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Maltepe'de oy sayımı devam ediyor

150 bin TL’lik kiralık katil: Yine yanlış vurdum

Yılın düğünü

Farkında mısınız? Türkiye’de 252 bin çocuk sigara kullanıyor... Söndür onu