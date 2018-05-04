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    Havada drone paniği: Yetkililer harekete geçti

    Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)
    04.05.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçağın pilotu, hava sahası üzerinde bir drone görünce durumu kuleye bildirdi. Yasaklı bölgede uçurulan drone’u bulmak için yetkililer araştırma başlattı.

    Ataköy-Florya istikametini kullanarak akşam saatlerinde piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğü kuleye aktardı.

    Pilotun verdiği rapor üzerine kule iniş için hazırlanan diğer uçaklara da konu hakkında bilgi vererek drone’un görüldüğü konum bilgisini aktardı.

    Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.

    -KULE: Bir durumdan kasıt nedir efendim ?

    -PİLOT: Drone Drone

    -KULE: Drone alındı.

    Bu arada Uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone’un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tarafından yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı.

     

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    Etiketler: istanbul , Havalanı , gündem
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