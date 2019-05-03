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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.05.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Havacı binbaşıya FETÖ'den hapis istemi

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Havacı binbaşıya FETÖ'den hapis istemi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuklu "Hava Uçak Bakım binbaşı" hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuklu hava uçak bakım binbaşı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. 

Görevinden açığa alınan tutuklu binbaşı B.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelinin "Örgüt içi iletişimde operasyonel telefon hat, ankesör kartı veya kendilerine ya da yakın akrabalarına ait GSM hattı kullanarak hücresel iletişim ağı oluşturma'' yöntemine, örgüt talimatı doğrultusunda dahil olduğu belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem imamlarıyla buluşarak örgütsel toplantılara katıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

''Şüphelinin terör örgütünün silahlı kuvvetler bünyesindeki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve örgütle organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren, örgütsel tabirle genel olarak 'şakirtlik/şakirdelik' denen üye konumunda bulunduğu, örgüt mensupları ile hücresel iletişim ağları üzerinden irtibat kurduğu, örgütsel buluşma ve toplantılar için buluşma yer ve zamanı belirlediği nazara alındığında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

B.A. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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