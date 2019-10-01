Hava sıcaklığı yükseliyor! Meteoroloji 2 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı
Ülke genelinde son bir haftadır yaşanan hava değişimleri sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık değerlerine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Buna göre, ülkemizin güney ve doğusunda hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, son değerlendirmelere göre il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın (çarşamba) sabah saatlerden itibaren ülkemizin güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 4°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 3°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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