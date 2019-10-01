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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 21:51, Son Güncelleme:

Hava sıcaklığı yükseliyor! Meteoroloji 2 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı

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Hava sıcaklığı yükseliyor! Meteoroloji 2 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı

Ülke genelinde son bir haftadır yaşanan hava değişimleri sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık değerlerine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Buna göre, ülkemizin güney ve doğusunda hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, son değerlendirmelere göre il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın (çarşamba) sabah saatlerden itibaren ülkemizin güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı yükseliyor Meteoroloji 2 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklığı yükseliyor Meteoroloji 2 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 4°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KARS 3°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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