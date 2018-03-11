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    Hava sıcaklığı 26 derece olunca...

    Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
    11.03.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    MARMARİS’te öğlen saatlerinde güneş altında havada sıcaklığının 26 derece kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı.

    Marmaris’te yüzünü gösteren güneş, ilçeyi canlandırdı. Caddelere konulan elektronik termometreler 26 dereceyi gösterdi. Atatürk Caddesi Halk Plajı’nda ve kent merkezindeki sekiz kilometrelik sahilde yerleşik yaşayan yabancılar ile Marmarisliler denize girdi, kumlarda güneşlendi. Kimisi köpeğiyle denize girerek eğlendi.

    Hava sıcaklığı 26 derece olunca...

    Uzunyalı Mevkisi’nin sahil şeridinde bulunan mekanlarda oturacak yer kalmadı. Kimi aileler parklarda, kimileri sahilde çocuklarıyla oyun oynadı. Atatürk Caddesi’nden Siteler Mevkisi’ne kadar uzanan sahil yolu spor, yürüyüş yapıp ve deniz manzarasının keyfini çıkaranlarla doldu.

    Hava sıcaklığı 26 derece olunca...

    Mart ayının ortasında sıcak havanın tadını çıkartanlar, eşsiz manzaraların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada ’Mart kazma kürek yaktırmadı’ yorumuyla paylaştı. Şehir merkezindeki Belediye Çay Bahçesi’ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay keyfi yaptı. Deniz tutkunları, küçük teknelerine binerek, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Kimileri yelkenli teknelerle, bazıları da deniz bisikleti ile açıldı.

    Hava sıcaklığı 26 derece olunca...

    Kente yolu düşen Lale Demirhan, "İş görüşmesi için iki günlüğüne geldim. Birçok şehirde yağmur ve soğuk hava hakimken Marmaris’te sıcak havayı görünce soluğu plajda aldım" dedi. Mehmet As ise "Komşumun, ’Karbon’ adlı köpeğiyle sıcak havayı görünce denize girdim. Çok mutluyum" dedi.

     

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    Etiketler: Marmaris , hava durumu , Sıcaklık , gündem
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