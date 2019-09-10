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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

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Hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

Sonbaharla beraber termometrelerin düşmesiyle hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hızlandı. Yaşadıkları bölgelerde, ilerleyen günlerde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler Meteoroloji tarafından yapılan tahminleri sorguluyor. Peki, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri 

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu

Hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Korkuteli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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