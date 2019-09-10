Hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri
Sonbaharla beraber termometrelerin düşmesiyle hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hızlandı. Yaşadıkları bölgelerde, ilerleyen günlerde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler Meteoroloji tarafından yapılan tahminleri sorguluyor. Peki, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Korkuteli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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