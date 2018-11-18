Hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..
Hava bu hafta nasıl olacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Sıcak havaların kendini soğuk havaya bırakmasının ardından hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında düştü. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bu hafta hava yağışlı mı olacak merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini.
Meteoroloji'den yapılan tahminler doğrultusunda İstanbul'da bugün hava, parçalı ve çok bulutlu bir şekilde olacak. Aralıklı yağmurun etkisi altına olacak bugün, sağanak yağışta bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde bu hafta İstanbul yağışlı olacak. İşte, 5 günlük hava durumu raporu.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Yeni haftanın ilk gününde Marmara ve Ege’de sağanak yağışlar var. Marmara’daki gök gürültülü sağanak yağışlar kısa süreli olsa da su baskınları yapabilir. Yağış Salı günü etki alanını daraltıyor. Çarşamba günü orta ve batı bölgeler de tekrar kuvvetleniyor.
Doğu Anadolu, Güneydoğu ise önümüzdeki birkaç gün yağışsız olacak. Sıcaklık değerleri ise yağış olsa da birkaç derece yükseliyor. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem önce Ege’yi sonra Marmara’yı ardından da iç bölgeleri ıslatıyor. Denizlerimizde rüzgar biraz sert. Sıcaklığı arttıran güneyli rüzgarlar Ege’nin orta ve kuzey kesimlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’e kuvvetli esiyor. Marmara’nın kuzey kesimleri ile Kuzey Ege’de 5 kuvvetini yani 30 km’nin üzerini bulacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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