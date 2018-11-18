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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.11.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

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Hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

Hava bu hafta nasıl olacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Sıcak havaların kendini soğuk havaya bırakmasının ardından hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında düştü. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bu hafta hava yağışlı mı olacak merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini.

Meteoroloji'den yapılan tahminler doğrultusunda İstanbul'da bugün hava, parçalı ve çok bulutlu bir şekilde olacak. Aralıklı yağmurun etkisi altına olacak bugün, sağanak yağışta bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde bu hafta İstanbul yağışlı olacak. İşte, 5 günlük hava durumu raporu.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftanın ilk gününde Marmara ve Ege’de sağanak yağışlar var. Marmara’daki gök gürültülü sağanak yağışlar kısa süreli olsa da su baskınları yapabilir. Yağış Salı günü etki alanını daraltıyor. Çarşamba günü orta ve batı bölgeler de tekrar kuvvetleniyor.

Doğu Anadolu, Güneydoğu ise önümüzdeki birkaç gün yağışsız olacak. Sıcaklık değerleri ise yağış olsa da birkaç derece yükseliyor. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem önce Ege’yi sonra Marmara’yı ardından da iç bölgeleri ıslatıyor. Denizlerimizde rüzgar biraz sert. Sıcaklığı arttıran güneyli rüzgarlar Ege’nin orta ve kuzey kesimlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’e kuvvetli esiyor. Marmara’nın kuzey kesimleri ile Kuzey Ege’de 5 kuvvetini yani 30 km’nin üzerini bulacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Hava nasıl olacak İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

Hava nasıl olacak İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

Hava nasıl olacak İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

Hava nasıl olacak İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

Hava nasıl olacak İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

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