Hava Kuvvetleri’nde 36 teğmene gözaltı
Ankara merkezli 18 ilde dün aynı anda başlatılan FETÖ operasyonunda 36 teğmen ve üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda muvazzaf subaylar hakkında gözaltı talimatı verildi. 9’u eski pilot olan şüphelilerin 21’i gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin “FETÖ’nün ‘mahrem imamlar’ ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlarla haberleştikleri” belirtildi. Açıklamada “Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve 17 ilde devam etmektedir” denildi.
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