Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.
Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.
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