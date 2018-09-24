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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı yapıyor!

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı yapıyor!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bünyesinde yetiştirmek üzere pilot adayı subay alımı yapıyor. İngilizce bilen adayların değerlendirileceği Hava Kuvvetleri bünyesinde, kişilik değerlendirme, psikomotor, İngilizce yeterlilik, fiziki yeterlilik testi ile sağlık muayenesi aşamaları alım için temel koşullar olacak. 18 aylık eğitimden geçen öğrenciler, pilot brövesini almaya hak kazanacak ve F-16 eğitimlerine başlayacak. İşte, Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı hakkında detaylı bilgiler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı ile bünyesinde pilot istihdam etmeye hazırlanıyor. 18 aylık uçuş eğitiminin ardından pilotluk brövesini alan subay adayları, bu sürecin ardından 12 aylık F-16 eğitimini almasının ardından göreve hazır olacak. İşte, Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay pilot alımı başvuru şartları ve detaylı bilgiler

HVKK PİLOT SUBAY ALIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

(1) Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir.

(5) Ön başvuru yapanların ÖSYM’den temin edilecek bilgilerinde eksiklik olması durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

Genel itibariyle aşağıdaki koşullar, adaylarda bulunması gereken şartlar olacak;

(I) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII)Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.)

YAPILACAK OLAN SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK ŞART OLACAK

Başvuru esnasında özel şartlar yer alacak. Adaylar bu özel şartları taşımadığı sürece Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda subay olma şansını elde edemeyecek.

Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak, (Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.)

Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak,
11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)

TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,

Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

TABLOLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILABİLECEK?

Ön başvuru 01 Ekim 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapılabilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Asıl başvuru; kayıt kabul aşamasında yapılmış sayılacaktır.

ADAYLAR 9 AŞAMADAN GEÇECEK

Adayların geçeceği seçim aşaması faaliyetleri şunlardan oluşacak;

(1) Kayıt Kabul (Fiziki Değerlendirme dahil),
(2) Kişilik Değerlendirme Testi,
(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(4) İngilizce Yeterlilik Sınavı,
(5) Psikomotor Testi,
(6) Mülakat,
(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(8) Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU),
(9) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması,

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