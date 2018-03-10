Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz, savaş uçağı hediye etti!

Orgeneral Küçükakyüz, memleketi Of’a hediye ettiği F-104 savaş uçağı Sahil Parkı'na yerleştirildi ve ilçenin 100’üncü kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilenmeye başladı. Çevre düzenlemesi de yapılan park alanında oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve 'OF-104´ adı verilen savaş uçağı, büyük ilgi görüyor.

Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Orgeneral Küçükakyüz ile gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Of ilçemizin yetiştirmiş olduğu, ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada bitirip daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli safhalarında görev aldıktan sonra, 15 Temmuz kalkışmasının o hain darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanımız olan paşamızın Of'umuza hediyesi. Bu yıl Of'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yılı. Çok ince ve nazik bir düşünce. Ben çok memnun oldum, duygulandım. Belki Paşamızın birçok defa da kullandığı bir uçak. Uçağın penceresinin altına ismini yazdık 'Orgeneral Hasan Küçükakyüz´ diye. 'F-104´ diye geçiyor envanterde ama biz uçağın ismini değiştirip 'OF-104´ yaptık. Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz."

'EN İYİ BİLYELİ ARABAYI O YAPARDI’

Orgeneral Küçükakyüz'ün çocukluk arkadaşı olan ve ilçede esnaflık yapan Mehmet Akyüzlü, "Komutanımızla ne kadar gurur duysak az. Çok zeki ve başarılı biriydi. Çocukluğumuz bu ilçede geçti. Bilyeli araba yapıyorduk ve arabalara daha hızlı gitsin diye tereyağı sürüyorduk. En iyi arabayı o yapardı. O dönemlerden belliydi komutanımızın nerelere geleceği. Aynı uçakla beraber baba evine gelirdi, buralarda bazen sorti yapardı, buraları izlerdi. Annesini ve rahmetli babasını havadan ziyaret ederdi. İlçemize armağan ettiği uçak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı" diye konuştu.

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