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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.08.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol tedbirlerine uymadığı tespit edilen bir sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, taraf avukatları ile tutuksuz sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Mütalaaya katılmadığını beyan eden sanıklar, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi. Bazı sanıklar ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski kurmay albay Hüseyin Ergezen'in bulunduğu 24 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, hakkında vareste tutulma kararı bulunmayan ve dosyaya mazeret sunmayan eski hakim yüzbaşı tutuksuz sanık Özgür Tüfekci hakkında, 5 Ağustos 2019'dan itibaren yapılan duruşmalara katılmadığı, Denetim Serbestlik Müdürlüğüne yazılan yazı sonucunda 19-22 ve 26 Temmuz 2019 tarihlerinde hakkındaki adli kontrol gereği ikametine en yakın karakola imza atma tedbirine riayet etmediği ve üzerine atılı suça ilişkin mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıkların, haklarındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddeden heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 9-10 ve 11 Ekim'e erteledi. 

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