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GeriGündem Hava hafta sonu nasıl olacak? Kar yağacak mı? 7 8 Aralık Türkiye geneli hava durumu raporu
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Gündem
06.12.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Hava hafta sonu nasıl olacak? Kar yağacak mı? 7 8 Aralık Türkiye geneli hava durumu raporu

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Hava hafta sonu nasıl olacak? Kar yağacak mı? 7 8 Aralık Türkiye geneli hava durumu raporu

Soğuk havanın kendisini hissettiği bölgelerde kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı hava durumu tahminlerine göre merak konusu oldu. Sıcaklık derecesi ve kar yağışı olasılıkları hakkında değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a cumartesi günü için yağış uyarısında bulundu. Peki, hava hafta sonu nasıl olacak? İşte, 7 8 Aralık Türkiye geneli hava durumu raporu ve yağmur-kar yağışı olasılıkları hakkında detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hava hafta sonu nasıl olacak Kar yağacak mı 7 8 Aralık Türkiye geneli hava durumu raporu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

DENİZLİ 3°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MANİSA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava hafta sonu nasıl olacak Kar yağacak mı 7 8 Aralık Türkiye geneli hava durumu raporu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KONYA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SİVAS -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KASTAMONU -5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 1°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KARS -6°C, 2°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

MALATYA -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

 

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