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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 06:12, Son Güncelleme:

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları... Yağışlara dikkat, ağaç altlarına sığınmayın

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Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları... Yağışlara dikkat, ağaç altlarına sığınmayın

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Sürmeli, yurdun büyük bir bölümünün yağış aldığını söylerken; yıldırım tehlikesi nedeniyle ağaç altlarına sığınılmaması uyarısında bulundu. Ayrıca hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabileceğini belirtti.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla ilgili paylaştığı son bilgiler şöyle...

"Haftanın ortasında yine sağanak yağışlar olacak. Düşey karışımlar; mevsim geçişinde çok daha aktif hale geliyor. Yer seviyesi ısınıyor, ısınan hava yükselmeye çalışıyor, yukarıdaki soğuk hava çöküyor ve kuvvetli bir karışım meydana geliyor. Bu değişimle beraber de günün bir kısmında yağış kuvvetli şekilde iniyor ve gidiyor. Kısa süreli ama kuvvetli yağış geliyor.

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları... Yağışlara dikkat, ağaç altlarına sığınmayın

"NEREDEYSE YURDUN TAMAMI ETKİLENİYOR"

Bu hareketler yağışı destekliyor. Dolu oluşumunu destekliyor. Yıldırımları destekliyor. Dördüncüsü türbülans dediğimiz karışımlar; aynı zamanda uçak seyahatlerinde de aksamalara ya da biraz tedirgin edici uçuşlar olabiliyor.

Bu hafta boyunca bu durumda çok ciddi bir değişim yok. Düşey gelişimli bulutlarımız; havada göreceğiz. Ya da sağanak yağışlarımız olacak. Güney Doğu dışında yurdun neredeyse tamamı bu sistemden etkileniyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de yağışlar var.

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları... Yağışlara dikkat, ağaç altlarına sığınmayın

"AĞAÇ ALTLARINA AMAN SIĞINMAYIN"

Çarşamba günü; yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Güney Doğu pek yağış almıyor. Malatya - Elazığ çevreleri, Hakkari dolayları almıyor. Bunun dışında yıldırımlı gök gürültülü. Yani havada elektrik yükü fazla. O nedenle ağaç altlarına bu yağışlarla beraber aman sığınmayın. Hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabilecek.

Bu tablo yaklaşık olarak Perşembe için geçerli. Batıda hava açıyor, daha sonra havadaki karışım bulutları artıracak. Ara ara yağışlar yapacak."

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları... Yağışlara dikkat, ağaç altlarına sığınmayın

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