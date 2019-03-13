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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 06:16, Son Güncelleme:

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri! Bünyamin Sürmeli uyardı...

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Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri! Bünyamin Sürmeli uyardı...

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. İstanbul'da sağanak yağışın öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara'da zayıf yağışlar var. İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; su baskını ve yıldırımlara dikkat. Olumsuz hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını da etkiliyor...

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin verdiği bilgiler şöyle;

"Kuzey'de rüzgarlar kuvvetli esmeye başladı. Sıcaklıkları dalgalandırıyor, aşırı yağışlar yapıyor. Marmara'da; özellikle Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde ve İstanbul'da da kuvvetli şekilde etkili oldu, devam ediyor.

MARMARA'DAKİ SICAKLIK AZALIŞI 12 DERECEYİ BULACAK...

Haftanın üçüncü gününe geçişte bahsediyorduk. Antalya çevreleri, kıyı Ege boyunca oradan içe doğru giriş yapacak. Marmara'da devam edecek demiştik. Bu sistem hareketini sürdürüyor. Sıcaklık da düşmeye devam ediyor. Marmara'daki azalış yaklaşık 10-12 dereceleri bulacak. Ege'de İç Anadolu'da 5-6-7 derecelik düşüş var. Güney sağanak yağış alıyor. Antalya çevreleri yağış alacak ama sıcaklık düşüşü 2-3 dereceyle kısıtlı.

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri Bünyamin Sürmeli uyardı...

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Doğu bölgelere de yağışlar gelecek. Çok kuvvetli yağışlar değil ama Doğu Anadolu'nun kuzeyine kar olarak geliyor. Sistem nedeniyle düşen sıcaklıklar, işte o azalış İç Anadolu'da hafta oralarını geçirdikten sonra karla karışık yağmur, yükseklere kar geceye denk gelecek şekilde yapabilir. Ve o alan içerisinde Başkent Ankara da kalabilir.

Doğuda yağışı engelleyen yüksek basınç, batıya da hareketlilik getiren alçak basınç. İşte bu sistem hareketleriyle beraber aşırı yağış oluşuyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Rüzgarlarımız haftanın ortasında yine kuvvetli ancak Perşembe'ye geçişte ancak rüzgar orta kuvvetle inmeye başlayacak. O zamana kadar kuvvetli, fırtınaya yakın seviyede devam ediyor. Özellikle Marmara'nın kuzey kıyılarında; İstanbul bu alan içerisinde. Kuzey Ege'de Çanakkale çevreleri bu alan içerisinde. 5 kuvvetinde rüzgar var.

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri Bünyamin Sürmeli uyardı...

KAŞ VE FİNİKE'YE UYARI

Yağışlar kıyı ege ve Batı Akdeniz'de yine aşırı şekilde. Özellikle Kaş, Finike civarında, yani Antalya'nın daha çok güney kesimlerinde kendini gösterecek. Su baskını ve sele dikkat.

Çanakkale Balıkesir çevrelerinde aşırı yağışlar kendini gösteriyordu ve yine devam ediyor öğleden sonrasına kadar. Ege kıyılarından içe doğru giriyor ve Burdur dolaylarında, Denizli'nin yüksek kesimlerinde yağış yere kar olarak inecek. Zayıf bir kar yağışı da değil, yüksek köyleri etkileyecek seviyede. Doğu'ya da sistem yavaş yavaş ilerliyor, kar şeklinde kendini gösterecek ama çok kuvvetli değil.

Kuzey bölgeler 10 derecenin altına inmeye başlıyor. İç bölgeler biraz daha azalacak önümüzdeki günlerde. Başkent çevreleri dahil, karla karışık yağmur ve kar yapabilecek.

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri Bünyamin Sürmeli uyardı...

İSTANBUL

İstanbul'da sağanak devam ediyor. Öğleden sonra muhtemelen bitecek. 9 derecelik sıcaklık ve kuvvetli poyraz sıcaklığı baskılamaya devam ediyor.

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri Bünyamin Sürmeli uyardı...

ANKARA

Ankara'da zayıf yağışlar var. Cuma sıkı bir sağanak var. Cumartesi için akşam gece yağış karla karışık yağmurdan kara dönebilir.

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri Bünyamin Sürmeli uyardı...

İZMİR

İzmir; gök gürültülü sağanak alıyor. Su baskınlarına, yıldırımlara lütfen dikkat. Hafta sonunda yağış kesiyor, hava açıyor ve sıcaklık tırmanıyor.

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