Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri! Bünyamin Sürmeli uyardı...
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. İstanbul'da sağanak yağışın öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara'da zayıf yağışlar var. İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; su baskını ve yıldırımlara dikkat. Olumsuz hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını da etkiliyor...
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin verdiği bilgiler şöyle;
"Kuzey'de rüzgarlar kuvvetli esmeye başladı. Sıcaklıkları dalgalandırıyor, aşırı yağışlar yapıyor. Marmara'da; özellikle Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde ve İstanbul'da da kuvvetli şekilde etkili oldu, devam ediyor.
MARMARA'DAKİ SICAKLIK AZALIŞI 12 DERECEYİ BULACAK...
Haftanın üçüncü gününe geçişte bahsediyorduk. Antalya çevreleri, kıyı Ege boyunca oradan içe doğru giriş yapacak. Marmara'da devam edecek demiştik. Bu sistem hareketini sürdürüyor. Sıcaklık da düşmeye devam ediyor. Marmara'daki azalış yaklaşık 10-12 dereceleri bulacak. Ege'de İç Anadolu'da 5-6-7 derecelik düşüş var. Güney sağanak yağış alıyor. Antalya çevreleri yağış alacak ama sıcaklık düşüşü 2-3 dereceyle kısıtlı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI
Doğu bölgelere de yağışlar gelecek. Çok kuvvetli yağışlar değil ama Doğu Anadolu'nun kuzeyine kar olarak geliyor. Sistem nedeniyle düşen sıcaklıklar, işte o azalış İç Anadolu'da hafta oralarını geçirdikten sonra karla karışık yağmur, yükseklere kar geceye denk gelecek şekilde yapabilir. Ve o alan içerisinde Başkent Ankara da kalabilir.
Doğuda yağışı engelleyen yüksek basınç, batıya da hareketlilik getiren alçak basınç. İşte bu sistem hareketleriyle beraber aşırı yağış oluşuyor.
ŞİDDETLİ RÜZGAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Rüzgarlarımız haftanın ortasında yine kuvvetli ancak Perşembe'ye geçişte ancak rüzgar orta kuvvetle inmeye başlayacak. O zamana kadar kuvvetli, fırtınaya yakın seviyede devam ediyor. Özellikle Marmara'nın kuzey kıyılarında; İstanbul bu alan içerisinde. Kuzey Ege'de Çanakkale çevreleri bu alan içerisinde. 5 kuvvetinde rüzgar var.
KAŞ VE FİNİKE'YE UYARI
Yağışlar kıyı ege ve Batı Akdeniz'de yine aşırı şekilde. Özellikle Kaş, Finike civarında, yani Antalya'nın daha çok güney kesimlerinde kendini gösterecek. Su baskını ve sele dikkat.
Çanakkale Balıkesir çevrelerinde aşırı yağışlar kendini gösteriyordu ve yine devam ediyor öğleden sonrasına kadar. Ege kıyılarından içe doğru giriyor ve Burdur dolaylarında, Denizli'nin yüksek kesimlerinde yağış yere kar olarak inecek. Zayıf bir kar yağışı da değil, yüksek köyleri etkileyecek seviyede. Doğu'ya da sistem yavaş yavaş ilerliyor, kar şeklinde kendini gösterecek ama çok kuvvetli değil.
Kuzey bölgeler 10 derecenin altına inmeye başlıyor. İç bölgeler biraz daha azalacak önümüzdeki günlerde. Başkent çevreleri dahil, karla karışık yağmur ve kar yapabilecek.
İSTANBUL
İstanbul'da sağanak devam ediyor. Öğleden sonra muhtemelen bitecek. 9 derecelik sıcaklık ve kuvvetli poyraz sıcaklığı baskılamaya devam ediyor.
ANKARA
Ankara'da zayıf yağışlar var. Cuma sıkı bir sağanak var. Cumartesi için akşam gece yağış karla karışık yağmurdan kara dönebilir.
İZMİR
İzmir; gök gürültülü sağanak alıyor. Su baskınlarına, yıldırımlara lütfen dikkat. Hafta sonunda yağış kesiyor, hava açıyor ve sıcaklık tırmanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle