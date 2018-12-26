Hava durumunda son dakika bilgileri! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji'den günlerdir yapılan uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin özellikle Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı, zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu gelişmenin ardından kar yağışının akşam saatlerinde devam edip etmeyeceği merak edilmeye başladı. İşte, güncel hava durumu tahminleri...
İstanbul'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle erken saatlerde Anadolu yakasında başlayan kar yağışı, soğuk havayı da beraberinde getirdi. Öte yandan yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu ve İstanbul kar yağışı hakkında bilgi...
İL İL HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenen yağışların Yalova, İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Marmara'nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte İç ve Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Güney ve batı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7
İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı 4
İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı 4
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16
Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı -1
Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu 6
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.
Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman yoğun olarak görülüyor. Avrupa yakasında da Sarıyer'de, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Bahçelievler, Okmeydanı ve Çağlayan'da kar yağışı şiddetlenerek etkisini göstermeye devam ediyor.
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