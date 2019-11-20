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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Bugün yağmur yağacak mı? İşte, yurt geneli hava durumu tahmini

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Bugün yağmur yağacak mı? İşte, yurt geneli hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu tahminlerini paylaştı. Özellikle bir süredir yükselen sıcaklıklarla birlikte bahar havası yaşayan İstanbullular, bugünkü hava durumunu ve yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak. İşte, yurt geneli hava durumu tahmini

Hava durumu için günlük uyarılarına devam eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük raporunda ise yağışlı havaya dikkat çekti. Cuma günü İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlı havanın pazar gününe kadar devam edeceği bilgisini paylaşan MGM, 20 Kasım Çarşamba günü için ise önemli bir değişiklik beklenmediğini aktardı. İşte, tüm yurttan son dakika hava durumu bilgileri

Bugün yağmur yağacak mı İşte, yurt geneli hava durumu tahmini

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Çarşamba günü yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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