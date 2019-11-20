Bugün yağmur yağacak mı? İşte, yurt geneli hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu tahminlerini paylaştı. Özellikle bir süredir yükselen sıcaklıklarla birlikte bahar havası yaşayan İstanbullular, bugünkü hava durumunu ve yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak. İşte, yurt geneli hava durumu tahmini
Hava durumu için günlük uyarılarına devam eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük raporunda ise yağışlı havaya dikkat çekti. Cuma günü İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlı havanın pazar gününe kadar devam edeceği bilgisini paylaşan MGM, 20 Kasım Çarşamba günü için ise önemli bir değişiklik beklenmediğini aktardı. İşte, tüm yurttan son dakika hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Çarşamba günü yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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