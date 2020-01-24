Hava durumu için son dakika uyarıları: Kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar!

Hava durumu konusunda son dakika uyarılarını paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde saatte 100 kilometreyi bulabilecek kuvvetli ve tam fırtına uyarısında bulundu. İşte, hava durumu için son dakika uyarıları ve bölgeler için değerlendirmeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

EDİRNE °C, 8°C

Az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 8°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri) ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu

SİVAS °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, zamanla yer yer parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, zamanla batısı parçalı ve az bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu