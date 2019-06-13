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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Hava durumu için son dakika bilgileri: Öğle saatlerinde kuvvetli geliyor

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Hava durumu için son dakika bilgileri: Öğle saatlerinde kuvvetli geliyor

13 Haziran Perşembe gününe dair günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde etkisini gösterecek olan yağışlı havanın öğle saatleri itibariyle kuvvetli yağışa döneceği bilgisini paylaşan MGM, gece itibariyle bu etkinin azalacağını aktardı. İşte, 13 Haziran Perşembe gününe dair en son hava durumu bilgileri

Günün en son hava durumu bilgilerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, yurdun bazı bölgeleri için ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini hissettirecek. İşte, tüm bölgeler için MGM'den alınan en son hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu için son dakika bilgileri: Öğle saatlerinde kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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