Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte meteorolojiden gelen son bilgiler
Yükselen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar hava durumunun ne kadar daha bu şekilde gideceğini merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre illerimizdeki hava durumu tahminleri açıklandı.. İşte il il hava durumu raporu ve bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile öğle saatlerinde İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Muğla, Uşak ve Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇORUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, öğle saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, sabah saatlerinde doğusu, akşam saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğu, öğle ve akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa), doğusunda sabah ve öğle saatlerinde yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda sabah ve öğle saatlerinde yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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