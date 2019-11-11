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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte meteorolojiden gelen son bilgiler

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Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte meteorolojiden gelen son bilgiler

Yükselen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar hava durumunun ne kadar daha bu şekilde gideceğini merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre illerimizdeki hava durumu tahminleri açıklandı.. İşte il il hava durumu raporu ve bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile öğle saatlerinde İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Muğla, Uşak ve Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ÇORUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, öğle saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, sabah saatlerinde doğusu, akşam saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğu, öğle ve akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-20 km/sa), doğusunda sabah ve öğle saatlerinde yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda sabah ve öğle saatlerinde yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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