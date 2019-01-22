Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte illerimizde günün hava durumu raporları

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos)yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Trakya'nın batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde, bölgenin güney kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah (salı) saatlerinde Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin hafif kar yağışlı, Aksaray çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (salı) saatlerinde Orta Karadeniz ile öğle saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

ORDU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bu sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz geneli ile öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıkları 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, sis ve pus anında zayıf.