Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat); Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat); Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenen rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman 100 km/saatin üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesiminde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerimizin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tehlikesi bulunmaktadır.

A.KARAHISAR °C, -3°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

IZMIR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusu ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde batısının kıyılarında hafif zirai don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde yağmur ve sağanak zamanla kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların bugün Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzeybatı, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇORUM °C, 1°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, Doğu kesimlerinde kar, batısında yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden zaman zaman fırtına; kuzey kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yağmur, zamanla yoğun kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR 4°C, °C

Çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SIIRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Güney Ege ile sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun’un kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere yağmurlu, batısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğusu 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı ile sabah saatlerinde doğusu 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinde güneyi 6 ila 8 (60-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren güneyi 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyi 1,5 ila 2,5m, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), sabah saatlerinde geneli güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta.