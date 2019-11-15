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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte 15 Kasım Cuma Meteoroloji hava durumu tahmini

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Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte 15 Kasım Cuma Meteoroloji hava durumu tahmini

Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Meteorolojiden gelen bilgilere göre bugün ülkemizin bir çok bölgesinde yağış görülüyor. Peki hangi illerimizde yağmur yağacak? İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi zaman zaman güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde kadar doğusu doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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