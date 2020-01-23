Hava bugün nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak Perşembe günü ve cuma günü Marmara'nın doğusunda görülecek yağışların kıyı kesimlerde yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den en son hava durumu tahminleri...

İstanbul'da 23 Ocak Perşembe günü havanın çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken, cuma günü ve hafta sonu ise kentte yağış görünmüyor.

Yağışlı sistemin cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak cumartesi gününden itibaren tekrar artması bekleniyor.

Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ise 23 Ocak Perşembe gününden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin edilirken, hafta başına kadar yağış beklenmiyor. Trakya'da buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunma uyarısı yapıldı.

Kocaeli'de 23 Ocak Perşembe günü çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, Yalova'da ise çok bulutlu hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken iki ilde de cuma günü ve hafta sonu yağış görünmüyor.

Sakarya'da 23 Ocak Perşembe günü çok bulutlu, karla karışık yağmur, kar yağışlı geçmesi, cuma günü ilk saatlerde doğu ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ile kar yağışı beklenirken, kentte hafta sonu ise yağış öngörülmüyor.

Sakarya'nın güney ve doğusunda 23 Ocak Perşembe günü ve cuma günü kar yağışı nedeniyle Sakarya'yı iç kesimlere bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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