Hava bugün nasıl olacak? 9 Ekim hava durumu tahminleri
Birkaç gündür yağışlı seyreden havanın ardından, sıcaklıkların bugün nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde sıcaklığın mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 9 Ekim hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklığın, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif kuvvette esmesi öngörülüyor. İşte, il il hava sıcaklıkları...
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33
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