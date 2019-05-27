Hava bugün nasıl olacak? 27 Mayıs en son hava durumu tahminleri
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Yapılan son tahminlere göre, hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte, 27 Mayıs güncel hava durumu tahminleri
AFRİKA SICAKLARI GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor. Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.
Beklenen sıcak havayla güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların güneş ışına doğrudan maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları uyarısında bulunuldu.
27 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;
İSTANBUL °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C: Az bulutlu
ADANA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
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