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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Hava bugün nasıl olacak? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

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Hava bugün nasıl olacak? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

Ağustos ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, yeni günün başlamasıyla birlikte hava durumu araştırmalarına hız verdi. İkamet ettikleri şehirlerde sıcaklıkların bugün kaç derece olacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den açıklanan bilgileri araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 27 Ağustos hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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