Hava bugün nasıl olacak? 26 Nisan hava durumu tahminleri
Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte, yurtta hava durumunun bugün nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Türkiye'nin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 26 Nisan hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor. İşte, en son hava durumu verileri...
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle:
İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 23°C: Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C: Parçalı bulutlu
BURSA °C, 24°C: Parçalı bulutlu
ADANA °C, 28°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
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