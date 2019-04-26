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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Hava bugün nasıl olacak? 26 Nisan hava durumu tahminleri

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Hava bugün nasıl olacak? 26 Nisan hava durumu tahminleri

Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte, yurtta hava durumunun bugün nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Türkiye'nin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 26 Nisan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor. İşte, en son hava durumu verileri...

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle:

İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 23°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C: Parçalı bulutlu

BURSA °C, 24°C: Parçalı bulutlu

ADANA °C, 28°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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