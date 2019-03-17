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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

17 Mart son dakika hava durumu tahminleri | Hava bugün nasıl olacak?

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17 Mart son dakika hava durumu tahminleri | Hava bugün nasıl olacak?

Pazar gününün gelmesiyle birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. 17 Mart Pazar günü yurt genelinde havaların nasıl seyredeceği, vatandaşların merak ettiği ve sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. Bu hususta bilgi almak isteyen vatandaşlar, Meteoroloji'den yayınlanan en son verileri araştırıyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte 17 Mart hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Sabah ilk saatlerde çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14

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Son 24 saatte ne oldu? (17.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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