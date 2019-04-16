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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
16.04.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Hava bugün nasıl olacak? 16 Nisan son dakika hava durumu tahminleri

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Hava bugün nasıl olacak? 16 Nisan son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, 16 Nisan son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurdun pek çok bölgesinde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettirecek. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 16 Nisan il il en son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusu ile öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illere ait hava durumu tahminleri;

İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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