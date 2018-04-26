Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Hava almak için dışarı çıkmıştı! Buse'nin acı sonu

    Hava almak için dışarı çıkmıştı! Buse'nin acı sonu

    Mehmet CANDAN/DHA
    26.04.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Buca'da hava almak için çıktığı evinin balkondan düşen üniversite öğrencisi Buse Erdoğan (22) hayatını kaybetti.

    Olay, dün gece Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Buse Erdoğan, kaldığı öğrenci evindeki arkadaşlarıyla iddiaya göre alkol aldı. Arkadaşları uyuduktan sonra hava almak amacıyla balkona çıkan Erdoğan, dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri genç kızın yerde kanlar içerisinde yattığını görünce, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ettiği iddia etti.

    Etiketler: balkon , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri