Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları

Soğuk algınlığına ve kuru öksürüğe iyi geldiği bilinen hatmi çiçeğine vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor. Yüz yıllardır tıbbı tedavilerde kullanılan Hatmi çiçeği, son dönemde en çok merak edilen bitkilerden biri oldu. özellikle hastalıklarını doğal yöntemlerle tedavi etmek isteyen vatandaşların araştırılmalarına konu olan Hatmi çiçeği hakkında merak edilen detayları derledik...

HATMİ ÇİÇEĞİ NEDİR?

Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan Hatmi çiçeği, son zamanlarda özellikle televizyon programlarından konuşulmasının ardından tekrar popüler olmaya başladı. Bazı yörelerimizde Hire, Devegülü, Silindir Çiçeği, Gülhatmi olarak da bilinen bu bitki, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından çok yıllık otsu, çiçekli bir bitkidir.

2-2,5 metreye kadar boylanabilir. Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı çiçekleri olabilir. Çiçekleri çizgili ya da lekeli olabilir. Geniş ve yuvarlak yaprakları kalp biçimindedir. Güneşli, rüzgar almayan yerlerde iyi gelişir. Killi ve besin maddelerince zengin, iyi gübrelenmiş toprakları sever. Hatmi Çiçekleri Temmuz ve Ağustos aylarında kökleri ise sonbahar aylarında toplanıp kurutulur.

Hatmi Çiçeği’nin anavatanı Batı Asya’dır. Zamanla Avrupa ve Doğu Asya’ya kadar yayılmıştır. Bitkinin şifalı kısımları kök, yaprak ve çiçekleridir. Bünyesinde nişasta, sakaroz, galaktoz, pektin, yağ, tanen ve asparagin barındırır. Eski Mısır uygarlığında Hatmi çiçeğinin, kökü ve yaprakları tıpta kullanılmıştır.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Yüz yıllardır, çeşitli tedavilerde kullanılan bu şifalı bitkinin pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında "kuru öksürük" olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bitkinin bilinen diğer faydaları ise şunlardır;

Hatmi çiçeği, gastrit, peptik ülser, gastroözofageal reflü gibi mide rahatslıklarına karşı etkili bir bitkidir.

Enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçı olan Hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığında ve gripte etkilidir.

Hatmi çiçeğinin yaygın kullanımlarından biri ağrı giderici olarak topikal olarak uygulanmasıdır. Özellikle yapraklarının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir.

Sakinleştirici etkisi de olan hatmi çiçeği, bünyesinde barındırdığı uçucu yağlar sayesinde çay olarak tüketildiğinde uyku problemi yaşayanlarda faydalı olur.

Hatmi çiçeği sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini yükseltmektedir.

Böbrek iltihaplarına iyi gelen bu bitki ayrıca iyi bir idrar söktürücüdür.

İltihaplara karşı oldukça etkili olduğu bilinen hatmi çiçeği; prostat, sinüzit, zona, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi gelmektedir.