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    Hatlar durdu o geçti

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    21.05.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    Romanya’nın Köstence limanından yola çıkan Bahama bayraklı ‘Scarabeo 9’ adlı petrol arama platformu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’ndan geçti.

    Geçiş esnasında Kıyı Emniyeti’ne bağlı Nene Hatun kurtarma gemisi platformu çekti. Kıyı Emniyeti’ne bağlı altı kurtarma teknesi de geçiş sırasında platforma eşlik etti. 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı’ndaki köprülerden geçerken gövdesine su alarak batırıldı. Yalova tersaneler bölgesine doğru giden platform köprülerden geçtikten sonra su atarak yükseldikten sonra yoluna devam etti.

    HATIRA FOTOĞRAFI

    Bahama bayraklı ‘Scarabeo 9’ adlı platformun geçişi sırasında boğaz trafiği gemilere kapatıldı. Şehir Hatları A.Ş. ise yaptığı açıklamada Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy ve Karaköy’de çalışan vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Platformun geçişi sonrası boğaz trafiği normale döndü. Ortaköy’de vatandaşlar ve turistler, petrol arama platformunun geçişini meraklı gözlerle izledi. Turistler ise platformla hatıra fotoğrafları çektirdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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