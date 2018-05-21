Hatlar durdu o geçti

Geçiş esnasında Kıyı Emniyeti’ne bağlı Nene Hatun kurtarma gemisi platformu çekti. Kıyı Emniyeti’ne bağlı altı kurtarma teknesi de geçiş sırasında platforma eşlik etti. 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı’ndaki köprülerden geçerken gövdesine su alarak batırıldı. Yalova tersaneler bölgesine doğru giden platform köprülerden geçtikten sonra su atarak yükseldikten sonra yoluna devam etti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Bahama bayraklı ‘Scarabeo 9’ adlı platformun geçişi sırasında boğaz trafiği gemilere kapatıldı. Şehir Hatları A.Ş. ise yaptığı açıklamada Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy ve Karaköy’de çalışan vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Platformun geçişi sonrası boğaz trafiği normale döndü. Ortaköy’de vatandaşlar ve turistler, petrol arama platformunun geçişini meraklı gözlerle izledi. Turistler ise platformla hatıra fotoğrafları çektirdi.