Hatice Karahan kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ekonomi Politikaları Kurulu'nun atamaları gerçekleşti. Kurula atanan isimlerden biri de Doç. Dr. Hatice Karahan oldu. Bu önemli gelişmenin ardından, Hatice Karahan'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hatice Karahan kimdir?
Hatice Karahan'ın biyografisi, Ekonomi Politikaları Kurulu'na atanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yeni üyesi Hatice Karahan hakkında tüm detaylar...
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi.
2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanlığını yapmaktadır.
Karahan ayrıca SETA’da ekonomi araştırmaları yürütmekte olup Yeni Şafak Gazetesi’nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme almaktadır. Karahan’ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini’s Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer bulmaktadır.
Karahan geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiden sorumlu başdanışmanı olarak atanmıştı.
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