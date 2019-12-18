Hatice isminin anlamı nedir? Hatice ne demek?
Hatice isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim, belirli anlamlara gelmektedir. Peki, Hatice isminin anlamı nedir ve Hatice ne demek? İşte, Hatice ismi Kuran'da geçiyor mu sorusuyla ilgili bazı detaylar
Hatice ismi, bilinen en eski ve geleneksel isimlerden biridir. Bu isim, yüzyıllardır Arap, Fars ve Türk toplumlarında kız çocuklarına isim olarak verilmiştir. Günümüzde de yaygın biçimde kullanılan Hatice isminin anlamı ve temsil ettiği değerler herkes tarafından kabul görmüştür.
Hatice İsminin Anlamı
Hatice ismi, eski Arap toplumunda erken doğan kız çocuklarına verilmekteydi. Hatice kelime anlamıyla "erken doğan kız çocuğu" demektir. Bu isim, erdemi, dürüstlüğü ve güzel ahlakı temsil etmektedir.
Zaman zaman sorulan Hatice ne demek sorusunun cevapları tarihteki önemli kişileri de kapsamaktadır. İsmin anlamıyla birlikte bu önemli kişiler de anılmaktadır. Bu isim, Hazreti Muhammed'in ilk eşi, Hazreti Hatice'nin ismidir. Bunun dışında Osmanlı tarihinde IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Valide Sultan'ın ismidir.
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