Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hatice Hanım bu adama kandı... 'Ortak iş' kötü bitti

    Hatice Hanım bu adama kandı... 'Ortak iş' kötü bitti

    İHA
    29.06.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Başakşehir’de tekstil atölyesi işleten Hatice Kökcü, ortak iş yapacağı Muhsin K. tarafından daha büyük bir dükkan tutma vaadiyle dolandırıldı. Gecenin geç saatlerinde, atölyedeki malzemeleri başka bir dükkana taşıyacağız diyerek kamyonete yükleyen Muhsin K., malzemelerle birlikte kayıplara karıştı.

    Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Başakşehir Bayramtepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tekstil atölyesi işleten Hatice Kökcü, bir arkadaşı aracılığıyla Muhsin K., ile tanıştı. İkili sonrasında birlikte ortak yapma kararı aldı. Daha sonra Muhsin K., isimli vatandaş, daha büyük bir dükkan tuttuğunu ve malzemeleri oraya taşıyacağını söyleyerek Hatice Kökcü’nün dükkanındaki malzemeleri bir kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Yaklaşık 60 bin lira değerindeki malzemelerinin çalındığını fark eden Hatice Kökcü, polise şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

    Ortağının dolandırdığı kadın hayatının şokunu yaşadı
    daha fazla video için

    'DAHA BÜYÜK BİR YER TUTARIZ' DEMİŞ

    Ortağı tarafından dolandırıldığını ifade eden Hatice Kökcü, “Bir arkadaşım sayesinde Muhsin K., isimli şahısla tanıştık. Ortak iş yapacağız diye konuştuk ve ortaklık kararı aldık. Benim kurulu bir düzenim, tekstil atölyem vardı. Daha büyük bir dükkana taşınacağız diye oradaki malzemelerimi arabaya yükledi. Bana telefon etti. Ben malzemeleri arabaya yükledim, senin yanına geliyorum dedi. Ben bekledim. Ondan sonra gelmeyince telefonla aradım. Telefonlarımı açmadı. Bütün malzememi aldı kaçtı. Telefonla görüşebiliyorum. Mesaj atıyor bana ama malzemeyi getirmiyor. Tehdit var, taciz var. Beni mağdur etti. Bütün malzemelerimi aldı, götürdü. Ben bulunmasını istiyorum. İki evladım var, onlara bakıyorum. Dükkanda 15 tane tekstil makinem vardı. Bir atölyede lazım olan her şeyim vardı. Daha büyük bir yer tutarız diyerek bütün malzemeleri arabaya yükledi, götürdü” diye konuştu.

    Hatice Hanım bu adama kandı... Ortak iş kötü bitti

    Etiketler: dolandırıcılık , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri