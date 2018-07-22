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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriHatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı
GeriGündem Hatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı 
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HATAY (AA)
22.07.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

Hatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı 

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Hatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı 

Hatay'ın ana vatana katılışının 79. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 79 metre uzunluğundaki künefe vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Caddesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünde geleneksel olarak vatandaşlara künefe dağıttıklarını söyledi. 

Bügünlere kolay gelinmediğini ifade eden Savaş, "Bugünlere atalarımızın yaklaşık 16 yıl süren kutsal mücadelesi sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük desteğiyle önce kendimiz 10 ay 20 gün bir devlet olduk, daha sonra da kendi isteğimizle Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhak ederek Türkiye'nin serhat şehri olduk." şeklinde konuştu. 

Künefe ustası Mustafa Yılmaz da 79 metre uzunluğundaki künefenin 10 kişiyle bir haftada hazırlandığını, yapımında 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram Antep fıstığı kullanıldığını kaydetti. 

Konuşmaların ardından Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, şerbetini döktükleri künefeyi vatandaşlara ikram etti.

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