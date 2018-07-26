Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Işıklı mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 36 arazöz, 18 su tankı, 6 dozer, 4 greyder, 4 helikopter, 2 uçak, 11 teknik eleman ve yaklaşık 300 işçiyle müdahalede bulunuldu.
Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında ilk tespitlere göre 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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