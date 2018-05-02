Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Hatay'daki orman yangını dünden beri sürüyor

    Hatay'daki orman yangını dünden beri sürüyor

    İHA
    02.05.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri nedeniyle zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Arsuz ilçesindeki Kale mevkiinde Amanos Dağı eteklerinde dün 4-5 hektar kızılçam ve makilik alanda yangın çıktı.

    Yangın bölgesine Arsuz Orman İşletme Şefliği ve Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

    Çıkış sebebi bilinmeyen yangına 6 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su tankı ve 90 kişilik ekiple gün boyu müdahale edildi. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri yangının söndürülmesini zorlaştırırken, yangının yayılmaması için çalışmalar devam etti.

    Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

    Hataydaki orman yangını dünden beri sürüyor

    Hataydaki orman yangını dünden beri sürüyor

    Etiketler: Hatay , orman yangını , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri