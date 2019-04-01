Hatay’da Savaş ikinci kez başkan
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini millet ittifakının adayı mevcut başkan CHP’li Lütfü Savaş, kazandı.
2014 yerel seçimlerinde; AK Parti’nin Antakya Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Savaş, partisinden istifa edip, CHP’den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup kazanmıştı. Bu kez millet ittifakının adayı olarak seçimlere giren Savaş, en çok oyu alarak ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur ittifakının adayı AK Partili İbrahim Güler ise ikinci oldu.
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