Hatay'da polis aracına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, İskenderun Kocatepe Mahallesi'nde çalıntı motosiklet ihbarına giden polis ekiplerine, 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Olayda 2 ekip aracı isabet alırken, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Polis ekiplerine ateş açan, Onur G ve Ali G. ile Mihdi T. olay yerinden kaçmaya çalışırken İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.