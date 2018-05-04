Hatay'da orman yangınını söndürme çalışmaları 4 gündür sürüyor

İlçeye bağlı Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde 4 gün önce henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yaklaşık 100 hektarlık kızılçam ormanının etkisine aldı.

Bölgede Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Konya, Antalya, Kırıkkale, Ankara gibi birçok ilin yanı sıra İskenderun, Arsuz, Samandağ, Antakya ilçesinden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Gece gündüz demeden yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, zor arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının alt kısımlarda kontrolün sağlandığını ancak, zor arazi koşulları nedeniyle yüksek tepelerde uçak ve helikopterler ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Yangın söndürme çalışmalarına 400’ün üzerinde personel, 2 helikopter, 1 uçak, 50 arazöz, 20 su tankı ve yolları açmak için çok sayıda iş makinesinin katıldığı öğrenildi.

Alanın sarp ve derin vadiler olması nedeniyle, uçak ve helikopterler, denizden su alarak yüksek tepelerdeki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Kale İlk Müdahale Merkezi’ne giderek, incelemelerde bulunurken, yangının biran önce söndürülmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu bildirdi.





