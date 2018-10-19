Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.
Sinanlı Mahallesi'ndeki bir bahçede çalılıkları temizlemek için yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, yangın söndürme uçağı ve helikopter ile 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın, hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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