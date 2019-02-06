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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Hatay'da okullar tatil mi? Olumsuz hava şartları nedeniyle o ilçede okullar tatil

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Hatay'da okullar tatil mi? Olumsuz hava şartları nedeniyle o ilçede okullar tatil

Hatay'da okullar tatil mi sorusu birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar sebebiyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ARSUZ KAYMAKAMLIĞI O OKULLARI DUYURDU

Şiddetli rüzgar dolayısıyla 07.02.2019 Perşembe günü (1 gün) tatil olan okullar :

Karaağaç bölgesi: Murat Zelluh, Ali Kemal Ziroğlu, Hayriye Can Kireçci Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Zeynel Vidat Kırmızıoğlu, Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi, Karaağaç Anaokulu Lisesi

Nardüzü bölgesi: Nardüzü İlk ve Ortaokulu, Nardüzü mtal hz Fatma Anaokulu, Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu, Mimar Sinan Çok Programlı Lise, Akkent Defne İlk ve Ortaokulu, Derekuyu İlk ve Ortaokulu Kurtbağı İlk ve Ortaokulu, Aşağı Yukarı Kepirce İlk ve Ortaokulu Üçgüllük İlk ve Ortaokulu Madenli İlk ve Ortaokulu Pirinçlik Büyükdere İlk ve Ortaokulu, Pirinçlik M.Kemal İlk ve Ortaokulu, Kışla M.Ali Alpaydın İlk ve Otaokulu Arpaderesi İlk ve Ortaokulu Kozaklı İlk ve Okulu Harlisu İlkolulu Beyköy İlk ve Ortaokulu Akçalı İlk ve Ortaokulu Helvalı İlk ve Ortaokulu Nergizlik İlk ve Ortaokulu Özel okullarımız Bilfen,Tek Kampüs, Yükseliş, Koleji , İkem, Yönder, Bilim Sağlık ve Anadolu Lisesi

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