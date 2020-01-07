İHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:29,
Hatay'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yayladağı-Antakya karayolunda Ünal Y. yönetimindeki 31 ABF 958 plakalı kapalı kasa kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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